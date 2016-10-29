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时事要闻 | 2016年 10月 29日 星期六 20:58 BJT

美国联邦调查局将重启对希拉里使用私人邮件的调查-信函

路透华盛顿10月28日 - 美国联邦调查局局长周五称，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，以决定这些邮件是否包含秘密信息。他补充称，还不清楚这些新材料的重要性。

美国联邦调查局局长科米在致多位众议院主要共和党委员会主席的信中称，他“无法预计完成这项新调查需要多长时间。”

希拉里的发言人未立即回复置评要求。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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