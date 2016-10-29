美国联邦调查局将重启对希拉里使用私人邮件的调查-信函

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿10月28日 - 美国联邦调查局局长周五称，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，以决定这些邮件是否包含秘密信息。他补充称，还不清楚这些新材料的重要性。
美国联邦调查局局长科米在致多位众议院主要共和党委员会主席的信中称，他“无法预计完成这项新调查需要多长时间。”
希拉里的发言人未立即回复置评要求。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)