希拉里称特朗普反复无常 没资格当总统

路透华盛顿5月19日（记者 Steve Holland/Susan Cornwell） - 美国民主党总统参选人希拉里周四将重心转到与共和党总统参选人特朗普可能进行的大选对决上，称特朗普反复无常，没有资格当总统。

希拉里对她在民主党总统候选人提名争夺战中最终接近击败竞争对手桑德斯充满信心，她调转方向对特朗普发起猛攻。民调显示，特朗普与希拉里的支持率不相上下。

共和党方面，特朗普竞选团队称，特朗普让其高级助理马纳福特（Paul Manafort）担任竞选经理和首席策略师，特朗普的助理、一直担任竞选经理的Corey Lewandowski保留竞选经理职务，并将继续监督每日的行动情况。

一位接近特朗普竞选团队的消息人士称，特朗普聘请身为共和党的资深律师A.B.Culvahouse协助考察潜在的副总统竞选搭档。

在CNN的采访中，希拉里以埃及航空从巴黎飞开罗客机的失事事件为例，称特朗普缺乏把美国盟友团结起来应对全球威胁的技能。

“我知道这项工作有多难，我知道我们在这方面需要稳定、实力和智慧，而且我认为他（特朗普）没有资格当美国的总统。”希拉里称。

特朗普通过对希拉里及其丈夫、美国前总统克林顿的人身攻击，来强化他对希拉里的抨击。

希拉里称，她坚决拒绝回应特朗普的招惹。“他可以想说什么就说什么。”希拉里说。（完）