特朗普将不排除以独立候选人身份参加总统竞选

路透克利夫兰8月6日 （记者 Steve Holland/James Oliphant） - 周四举行的首次共和党总统参选人辩论喧嚣吵闹，当特朗普拒绝排除以独立候选人身份参选的可能并对有关他对女性态度的提问表示恼怒时，这位地产大亨招来了观众席的一片嘘声，并遭到了一名党内对手的攻击。

10位共和党总统参选人在拥挤的舞台上争夺关注度，他们频繁地互相抨击，而非将矛头对准民主党总统参选人领先者希拉里或者总统奥巴马。

凭借民调中的领先优势，地产大亨特朗普站上了辩论舞台。辩论伊始，主持人提问是否有任何参举人将不承诺支持2016年11月共和党总统候选人提名人选时，特朗普举手作答。

“我此时不会作出这个承诺，”特朗普说道，数周来他一直表示不排除以独立候选人身份参选，尤其是若他感觉遭共和党不公平对待时。

特朗普的回应引发观众席一片嘘声，并遭到参议员兰德·保罗的指责，保罗称特朗普对支持希拉里持开放态度，借此影射特朗普过去与希拉里和克林顿夫妇的友谊。

“他已经在两头下注了，因为他习惯了收买所有类型的政治人物，”保罗表示。

《福克斯新闻》主持人梅根·凯利（Megyn Kelly）追问特朗普过去贬损女性的有关言论时--包括称她们为“肥猪”、“狗”和“垃圾”--特朗普认为这问题有关“政治正确性”而不予回应，并指责Kelly对他态度不友好。特朗普此言引发观众席更多嘘声。

“老实说，梅根，如果你不喜欢它，我很抱歉。我对你态度一直很不错，但鉴于你对待我的方式，我以后或许可能不会这样，”特朗普在一一片嘘声和掌声交杂中说道。“但我不会那么做的。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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