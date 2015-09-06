（修正）特朗普承诺不以独立候选人身份角逐美国总统大选

（修正：修正内文第三段中的“党内竞争对头”为“党内竞争对手”。）

路透纽约9月3日 - 美国共和党总统参选人特朗普迫于党内压力，书面承诺若党内预选中失败，不会以独立候选人身份角逐2016年总统大选。

这被视为共和党全国委员会取得的胜利。民调显示特朗普在共和党候选人中支持率领先，但另一方他的“口无遮拦”让主流共和党人感到不满。

但这样的承诺看来并无法律约束力，且并不妨碍特朗普口头攻击党内竞争对手，或在重大议题上“口无遮拦”。

特朗普在新闻发布会上展示了他签名的“忠诚保证书”。

他说：“我想不出有什么情形下我会撕毁承诺。”

特朗普以前曾拒绝排除以第三方身份参选的可能性。

若特朗普以独立候选人身份参选，可能带走许多蓝领男性选民的选票，分流支持共和党的选票，从而大大有利于民主党。

特朗普表示，作为签署“忠诚保证书”的回报，他得到的是会被公正对待的承诺。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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