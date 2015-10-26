（修正）比尔·克林顿加入能否助力希拉里问鼎白宫之旅？--民调

（修正内文第三段的错别字）

路透纽约10月23日 - 迄今为止，希拉里再度问鼎美国总统宝座的竞选活动几乎没有其夫--美国前总统克林顿的身影。

但这很快就会改变--尽管这种改变对于希拉里角逐白宫大位是好是歹尚不可知。

善于社交的克林顿会否成为希拉里竞选的助力，抑或阻碍？克林顿向以能与普通选民打成一片而知名，但希拉里性格却相对保守。

选民们称，克林顿的加入可能会在民主党初选阶段帮助希拉里，但若希拉里进入“决赛”环节，其竞选团队可能希望克林顿隐遁幕后。

路透/益普索的一项调查显示，逾40%独立选民不确定克林顿加入能否帮助提升希拉里的胜算，26%（的独立选民）则认为克林顿会帮倒忙。

而接受调查的民主党选民中，约55%认为克林顿加入可以提升希拉里的胜算。

调查在全美访问了2,440位民主党人，2,300位共和党人，以及829位独立选民，调查期间为10月2日到21日。所有受访者的置信区间为正负1.4个百分点，民主党与共和党受访者的置信区间为正负2.3个百分点，独立选民的置信区间为正负3.9个百分点。（完）