（修正）比尔·克林顿加入能否助力希拉里问鼎白宫之旅？--民调

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（修正内文第三段的错别字）
路透纽约10月23日 - 迄今为止，希拉里再度问鼎美国总统宝座的竞选活动几乎没有其夫--美国前总统克林顿的身影。
但这很快就会改变--尽管这种改变对于希拉里角逐白宫大位是好是歹尚不可知。
善于社交的克林顿会否成为希拉里竞选的助力，抑或阻碍？克林顿向以能与普通选民打成一片而知名，但希拉里性格却相对保守。
选民们称，克林顿的加入可能会在民主党初选阶段帮助希拉里，但若希拉里进入“决赛”环节，其竞选团队可能希望克林顿隐遁幕后。
路透/益普索的一项调查显示，逾40%独立选民不确定克林顿加入能否帮助提升希拉里的胜算，26%（的独立选民）则认为克林顿会帮倒忙。
而接受调查的民主党选民中，约55%认为克林顿加入可以提升希拉里的胜算。
调查在全美访问了2,440位民主党人，2,300位共和党人，以及829位独立选民，调查期间为10月2日到21日。所有受访者的置信区间为正负1.4个百分点，民主党与共和党受访者的置信区间为正负2.3个百分点，独立选民的置信区间为正负3.9个百分点。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。