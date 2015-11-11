特朗普在竞选辩论中称赞普京 遭到竞争对手抨击

路透美国威斯康星州密尔沃基11月10日（记者 Steve Holland/Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人周二对特朗普关于叙利亚问题及俄罗斯总统普京的看法发起抨击，称其看法简单且不切实际。杰布·布什称，特朗普不懂“现实世界如何运转”。

特朗普对普京打击“伊斯兰国”的做法称赞有加，表示他会“百分之百”支持普京这方面的努力。

“如果普京想痛打‘伊斯兰国’，我全力、百分之百支持，我无法理解怎么会有人反对。”特朗普在共和党第四轮竞选辩论中称。

“我们必须变得聪明，不能继续充当世界警察。”特朗普说。

杰布·布什立即对特朗普对于这场冲突的看法提出质疑，称特朗普“在此事上是错误的”。

“我们不会充当世界警察，但我们肯定是世界的领导者。”杰布·布什称。杰布·布什称，特朗普对普京及其叙利亚政策的看法“就像桌游，就像是玩大富翁一类的游戏，那不是现实世界运转的方式”。

其他共和党总统参选人对普京也少有赞许之辞。（完）