特朗普在竞选辩论中称赞普京 遭到竞争对手抨击

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透美国威斯康星州密尔沃基11月10日（记者 Steve Holland/Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人周二对特朗普关于叙利亚问题及俄罗斯总统普京的看法发起抨击，称其看法简单且不切实际。杰布·布什称，特朗普不懂“现实世界如何运转”。
特朗普对普京打击“伊斯兰国”的做法称赞有加，表示他会“百分之百”支持普京这方面的努力。
“如果普京想痛打‘伊斯兰国’，我全力、百分之百支持，我无法理解怎么会有人反对。”特朗普在共和党第四轮竞选辩论中称。
“我们必须变得聪明，不能继续充当世界警察。”特朗普说。
杰布·布什立即对特朗普对于这场冲突的看法提出质疑，称特朗普“在此事上是错误的”。
“我们不会充当世界警察，但我们肯定是世界的领导者。”杰布·布什称。杰布·布什称，特朗普对普京及其叙利亚政策的看法“就像桌游，就像是玩大富翁一类的游戏，那不是现实世界运转的方式”。
其他共和党总统参选人对普京也少有赞许之辞。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。