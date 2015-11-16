美国共和党人抨击政府接收难民计划及希拉里中东政策立场

路透华盛顿11月15日（记者 Erin McPike） - 巴黎恐怖袭击事件令恐怖主义和叙利亚难民危机在周日成为美国总统竞选活动的主题，共和党人对奥巴马政府接收更多难民的计划以及民主党总统参选人希拉里对中东政策的立场发起抨击。

有官员称，巴黎恐怖袭击事件的其中一名枪手可能是藏在叙利亚难民中潜入欧洲的。此后，更多的共和党人纷纷发声，表示反对白宫希望在接下来一年接收1万难民的计划。

“我认为，让从那种地区的人进入这个国家，是一个巨大的错误。”共和党总统参选人卡森（Ben Carson）在《福克斯周日新闻》（Fox News Sunday）节目称。他的看法与其他共和党总统参选人周六发表的看法一致。

与欧洲准备接收难民的人数相比，美国计划接收的人数并不算多，但相关计划已经成为了寻求在恐怖主义问题上展现更强硬立场的总统参选人抨击的主要目标。

对于希拉里而言，巴黎恐怖袭击事件凸显了外交政策问题是把双刃剑。希拉里曾在2009年至2013年期间担任美国国务卿，这让她拥有了其他竞争对手无法匹敌的国际经验，但也会被要求为相关过失负责。

希拉里在民主党内及共和党的竞争对手称，政府对中东的判断存在失误，低估了“伊斯兰国”。

共和党总统参选人格雷厄姆（Lindsey Graham）周日在CNN《State of the Union》节目称，如果他当选，美国将会成为“全球摧毁‘伊斯兰国’力量的一部分”。

“希拉里·克林顿，”他补充说道，“似乎与你们需要做的事情无关，她不会支持部署兵力。”（完）