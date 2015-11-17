美共和党总统参选人支持美国增派地面部队打击“伊斯兰国”

路透华盛顿11月16日 （记者 Susan Heavey） - 杰布·布什和其他美国共和党总统参选人周一称，美国需向叙利亚和伊拉克派出更多部队以打击“伊斯兰国”，但没有呼吁大量增兵。

在巴黎发生恐怖袭击后，杰布·布什在多个电视节目上表示，需向叙利亚和伊拉克增派士兵，美国要在该地区承担领导角色，并概述了为打击“伊斯兰国”武装美国所需采取的其他步骤。

“需向该地区增派地面部队和特种部队……（美国）当然要更多参与，但是要以领导角色参与，”他在哥伦比亚广播公司（CBS）的《早晨》（This Morning）节目里表示。

杰布·布什称，美国应派出更多部队支持伊拉克军队，为伊拉克库尔德民兵组织“自由斗士（peshmerga）”提供更多训练，并加强与逊尼派领导人的合作。

“我们无法单独做这件事……但我们可以起领导作用，”杰布·布什说道。

美国总统奥巴马周一在土耳其表示，美国若改变策略并派出地面部队打击“伊斯兰国”将是一个错误。

共和党总统参选人特朗普在微软全国广播公司（MSNBC）的《早安乔》（Morning Joe）节目上表示，他支持美国向该地区派出一些军队，但要重点打击“伊斯兰国”在油田和银行方面的业务运作。

被问及他是否会寻求美国民众支持大规模出兵时，特朗普称：“不会，我不会。我支持派兵，但不支持大规模派兵。”他之后称，他支持向该地区派出一万名美军，但没有详细说明这些士兵将承担什么角色。（完）