美国总统参选人就是否接收叙利亚难民展开激辩

路透华盛顿11月17日（记者 Steve Holland/Erin McPike） - 美国共和党总统参选人杰布·布什与竞争对手唱反调，他周二表示支持一些叙利亚难民进入美国，但强调必须进行严格的审查，以确保没有“伊斯兰国”武装分子进入美国。

周五发生的巴黎恐怖袭击事件，让采取何种措施应对武装分子成为美国共和党和民主党总统参选人辩论的话题。

但面对究竟是屈服于输入恐怖分子的担忧，还是尊重美国欢迎移民的传统，叙利亚难民危机正在让美国的政客出现分歧。如何应对美国已有的大约1,100万非法移民，一直都是总统参选人辩论的话题。

巴黎恐怖袭击事件发生后，一些共和党总统参选人表示对接收叙利亚难民持谨慎态度，已有二十多名州长发誓不会接收任何叙利亚难民，他们中的多数为共和党人。

反对奥巴马接收难民计划的州长们担心，部分难民可能会发起针对美国民众的袭击。

杰布·布什提出了一项接收部分叙利亚难民的计划。

他在与商界领袖的电话会议上对一名提问者称，他的优先选择是在该地区建安全区。

“把难民带入（安全区）不能解决问题。我与这些难民有同感，我认为我们有支持难民的高尚传统。但需要……严格的审查程序，我们要慎之又慎。”

另一位共和党总统参选人约翰·卡西奇（John Kasich）表示，反对接收难民。

共和党总统参选人克鲁兹（Ted Cruz）赞助了反对接收叙利亚难民的Facebook广告。该广告的部分内容是“告诉奥巴马总统，被‘伊斯兰国’渗透的叙利亚难民不属于美国”。

民主党总统参选人希拉里及桑德斯（Bernie Sanders）称，他们愿意接收难民。希拉里在达拉斯的一个集会上称，“当然”应该对难民进行仔细审查。

另一位民主党总统参选人马丁·奥马利（Martin O'Malley）曾呼吁将接收难民人数提高至6.5万。（完）