特朗普称他就算在第五大道向人开枪 也无损支持率

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透爱荷华州1月23日 （记者 Steve Holland/Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普周六信心满满地表示，他能够击退对手想将他拉下支持率榜首的企图，称他就算站在纽约第五大道上“向人开枪”，也不会失去选民支持。
共和党另一参选人鲁比奥周六得到爱荷华州最具影响力的报纸《得梅因纪事报》（Des Moines Register）支持，该报支持的民主党参选人则是希拉里。
特朗普屡屡发表争议性言论后，在爱荷华州再次语出惊人。
他说：“我可以站在第五大道中央向人开枪，也不会失去任何选票。”
最近的路透/益普索追踪民调显示，特朗普在全国共和党选民中的支持率达40.6%。CNN/ORC的一项民调显示，特朗普在爱荷华州的支持率为37%，高于党内竞争对手克鲁兹的26%，但克鲁兹在爱荷华州的一些其他民调中领先。
特朗普之后在爱荷华州的另一场竞选集会中，未重复“向人开枪”的言论，而是强调他若当选总统，言辞将变得温和些。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)