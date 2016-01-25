特朗普称他就算在第五大道向人开枪 也无损支持率

路透爱荷华州1月23日 （记者 Steve Holland/Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普周六信心满满地表示，他能够击退对手想将他拉下支持率榜首的企图，称他就算站在纽约第五大道上“向人开枪”，也不会失去选民支持。

共和党另一参选人鲁比奥周六得到爱荷华州最具影响力的报纸《得梅因纪事报》（Des Moines Register）支持，该报支持的民主党参选人则是希拉里。

特朗普屡屡发表争议性言论后，在爱荷华州再次语出惊人。

他说：“我可以站在第五大道中央向人开枪，也不会失去任何选票。”

最近的路透/益普索追踪民调显示，特朗普在全国共和党选民中的支持率达40.6%。CNN/ORC的一项民调显示，特朗普在爱荷华州的支持率为37%，高于党内竞争对手克鲁兹的26%，但克鲁兹在爱荷华州的一些其他民调中领先。

特朗普之后在爱荷华州的另一场竞选集会中，未重复“向人开枪”的言论，而是强调他若当选总统，言辞将变得温和些。（完）