美共和党总统参选人阵容缩水 候选人争夺战升温

路透新罕布什尔州HENNIKER 2月3日 （记者 Emily Stephenson） - 特朗普周三指责党内对手克鲁兹欺诈，而美国总统共和党候选人提名战的竞争军团人数缩水。

肯塔基州参议员兰德·保罗（Rand Paul）宣布退出初选。保守派议员里克·桑托勒姆（Rick Santorum）周三也退出角逐，并支持来自佛罗里达州的参议员卢比奥。

周一爱荷华州的共和党内初选中，保罗与桑托勒姆表现黯淡，克鲁兹得票率第一，特朗普与卢比奥分列二三。下一站是新罕布什尔州，2月9日举行初选。

特朗普周三在Twitter上指责克鲁兹窃取了他在爱荷华州的胜利。克鲁兹的团队回应称，特朗普的“Twitter”成瘾症需要寻求帮助。

两人将在新罕布什尔州正面交手，届时克鲁兹的基督教福音派背景可能没有像在爱荷华州那么有用。民调显示，下周的初选前，特朗普在新罕布什尔州的支持率约领先克鲁兹20个百分点。

随着新罕布什尔州初选之战升温，民主党总统参选人周三晚些时候将在CNN主办的类似市政厅会议活动中交锋。希拉里在爱荷华州初选中以微弱优势战胜桑德斯。

特朗普呼吁取消克鲁兹在爱荷华州初选的胜利，或是重新进行投票。

“泰德·克鲁兹没有赢得爱荷华州初选，他的胜利是偷来的，”特朗普在Twitter上表示。“这就是所有民调都如此错误以及他得到远超预期票数的原因。太糟了！”

“至于选票欺诈，你知道的，这些政客是残酷的，”特朗普稍后在阿肯色州小岩城的集会上表示。“我想告诉你们，他们是一群不诚实的家伙。”

特朗普指的是克鲁兹的竞选团队周一发出的一封电邮。该电邮暗示共和党总统参选人本·卡森将退出竞选，并呼吁卡森在爱荷华的支持者向克鲁兹投票。克鲁兹之后就该电邮致歉。

克鲁兹的竞选团队称，原本民调落后于特朗普的克鲁兹却赢得了周一的爱荷华州初选，导致特朗普发出抱怨吸引眼球。

“特朗普再次乱发脾气并不令人意外，或者也可以称之为‘特朗普暴走’（Trumpertantrum），”克鲁兹表示。“特朗普觉得失败很难接受，这我理解……但最终是爱荷华州的人民说了算。”（完）