新罕布什尔州初选在即 杰布·布什让母亲出来为其助选

路透新罕布什尔州曼彻斯特/华盛顿2月5日 （记者 Emily Stephenson/Doina Chiacu） - 杰布·布什在2月9日的新罕布什尔州初选前寻求自己家族的支持，其母亲芭芭拉·布什周五抨击共和党总统参选人特朗普说脏话以及他不尊重女性。

作为提升在共和党初选中选情的最后一搏，杰布·布什同时对特朗普与卢比奥开火。卢比奥已取代杰布·布什成为共和党正统派钟意的总统候选人。

2月1日爱荷华州初选之后的民调显示，在下周二的新罕布什尔州初选中，特朗普支持率大幅领先，卢比奥跃居第二。

杰布·布什期冀自己所在的知名家族能为其带来支持。

美国前总统小布什在一则新广告中称赞弟弟杰布·布什“心地善良、靠得住”，而杰布·布什与母亲芭芭拉一道出现在CBS的早间新闻节目《早晨》（This Morning）的访谈中。

杰布·布什与母亲在访谈中抨击特朗普不尊重女性、粗俗。

“我认为总统无论如何不能在数千人面前演讲时说脏话，而人群中还有孩子，”杰布·布什说道。“而他（特朗普）一直都这样。”

芭芭拉抨击特朗普对福克斯新闻女主播梅根·凯利的批评言语。特朗普的话被外界广泛解读为暗示凯利的女性生理周期。

“像他这样对梅根·凯利说了那些话的人，我不知道女性如何能够投票给他，”芭芭拉说道。“太糟糕了。我们也都知道他当时意指什么。”

特朗普曾称杰布·布什是一个“低能量”失败者。外界原本预期杰布·布什将轻松获得共和党候选人提名，但如今他在许多全国民调中支持率仅个位数。

在新罕布什尔州为儿子拉票的芭芭拉称，“美国需要”杰布·布什，并暗暗将儿子与特朗普的傲慢无礼作对比。“他身上有美国似乎已经丢失的价值观。他几乎是太有礼貌了。”（完）