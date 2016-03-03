美共和党总统参选人本·卡森退选 特朗普连赢七州

路透3月2日 （记者 John Whitesides/Steve Holland） - 美国共和党总统参选人、退休神经外科医生本·卡森周三退出竞选。此前特朗普在“超级星期二”初选中获得大胜，但面临来自知名共和党人的强烈抵制，这些共和党人并不承认特朗普是领跑者。

在民调中的支持率曾一度领先的卡森称，他不会参加周四在密歇根举行的辩论，并称他“看不到前进的政治路径”。卡森在“超级星期二”党内初选中一无所获。

作为一名保守派黑人共和党人，卡森在白人占多数的共和党中脱颖而出，去年他在民调的快速崛起和筹资情况一度让他看起来具备角逐的实力。但随着竞选团队成员的内斗和震荡，加上他对外交政策与其他议题的了解遭到质疑，卡森的竞选在近几个月遭遇挫败。

在特朗普周二以一连串胜利巩固领先地位之后，卡森暗示退选，一度热闹拥挤的共和党参选人阵容因此将减少至四人。

69岁的地产大亨特朗普在“超级星期二”中赢下七个州，并称自己是“带来团结的人”。

但他的主要党内对手并不愿意承认失败。

“如果其他任何人成为领跑者，人们现在就会说‘让我们团结在领跑者周围’”，共和党参选人卢比奥表示。

“与此相反，现在是特朗普领先，这种情形永远不会发生，”共和党高层青睐的卢比奥周三对福克斯电视台表示。

特朗普的“超级星期二”胜势加重了共和党内部的困扰。共和党高层批评特朗普的立场与价值观，并质疑特朗普能否战胜民主党可能的候选人希拉里。

特朗普周三在Twitter发文，回应针对他的各种抵制声音，“政客（傀儡）背后的特殊利益和人士针对我投入2,500万美元，用于误导性和欺骗性的电视广告。”（完）