罗姆尼称特朗普是“骗子”

路透底特律3月3日（记者 Steve Holland） - 美国前共和党总统候选人罗姆尼周四炮轰特朗普为“骗子”，敦促初选选民不要让特朗普在党内获得总统候选人提名。

作为共和党的元老，罗姆尼发表言辞异常激烈的演讲，警告称如果特朗普获得共和党的总统候选人提名，那么则可能败给有望成为民主党总统候选人的希拉里。

特朗普的崛起导致共和党内部的主流人士与特朗普的支持者出现分裂。

罗姆尼呼吁共和党初选选民在不同的州进行策略性的投票，支持特朗普的竞争对手，从而阻断特朗普获得共和党总统候选人提名的道路。

“据我所知，特朗普是个冒牌货，是骗子。”68岁的罗姆尼说。罗姆尼没有支持任何总统参选人。

“我在佛罗里达州会投票给卢比奥，在俄亥俄州会投给卡西奇，同时还会投票给克鲁兹或者在某个州有望击败特朗普的另外两名竞争者之一。”罗姆尼说。（完）