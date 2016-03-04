党内对手称若特朗普赢得提名 会“勉为其难地”支持他

路透底特律3月4日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人特朗普的党内对手在辩论中炮轰特朗普在各种议题上不断变换立场，但称若特朗普赢得共和党提名，他们会勉为其难地支持他。

福克斯电视台周四举行的共和党内初选辩论会上，当主持人问卢比奥、克鲁兹与卡西奇是否会在特朗普赢得提名后支持他时，三人均表示会支持。共和党资深人士正努力组织一个抵制特朗普的共和党选民联盟，以选出特朗普之外的候选人。

在辩论前数小时，前共和党总统候选人罗姆尼炮轰特朗普，称他是不可能当选的骗子，若赢得提名他必将在大选中败于希拉里。特朗普进行了辩护，称罗姆尼是个失败的候选人。

这场两小时的辩论与之前一样，气氛迅速充满火药味，论战很快成为特朗普、卢比奥与克鲁兹之间的相互嘲讽。他们互相指责对方撒谎，甚至还提到了男性器官。

尽管特朗普的三位党内对手遵照共和党原则，坚称若特朗普成为党内候选人，他们将搁置疑虑并团结在特朗普周围，但称他们这么做是勉为其难。

“有时候他（特朗普）搞得这事有点难办，”63岁的卡西奇表示。

被问及是否会支持除他自己之外的其他党内候选人时，势头正猛的特朗普对这个问题似乎很是惊讶，但最终表示，“是的我会支持”。（完）