特朗普与克鲁兹周末初选平分秋色 期冀展开两人对决

共和党参选人特朗普{中}与卢比奥(左)及克鲁兹(右)2016年3月3日在密歇根州的辩论中。 REUTERS/Jim Young

路透密歇根弗林特市3月6日 （记者 John Whitesides） - 美国共和党总统参选人特朗普与克鲁兹周日委婉表示要为党内候选人提名展开一对一角逐，此前他们在周末的初选中各赢下两州。

特朗普与克鲁兹周六的胜利对共和党领导人来说是个挫败。共和党高层大多抵制特朗普，并暗示他们青睐卢比奥。卢比奥在周六四个州的共和党初选中分别排名第三或第四。

“我认为他（卢比奥）是时候退选了，”特朗普周六表示。“我想与克鲁兹一对一。”

克鲁兹数周来一直预测自己会与特朗普展开一对一角逐。

共和党高层对克鲁兹的好感也多不到哪里。克鲁兹已与许多共和党参议员疏远。克鲁兹曾呼吁美国对“伊斯兰国”展开“地毯式轰炸”，并宣称要取缔美国国税局。

俄亥俄州州长卡西奇尚未赢下任何一州。

共和党参选人周二将在密歇根、密西西比、爱达荷和夏威夷继续角逐。特朗普希望在7月共和党全国大会前继续扩大自己的领先优势。（完）