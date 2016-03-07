希拉里与桑德斯均称自己最有可能打败特朗普

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透密歇根弗林特3月6日 （记者 John Whitesides） - 美国民主党总统参选人桑德斯与希拉里周日竞相在辩论中表示自己最有可能打败特朗普，并嘲讽共和党总统竞选辩论的言辞水准。
希拉里与桑德斯在密歇根围绕贸易和汽车工业救助展开激烈辩论。辩论临结束时，两人均表示等不及要与特朗普在最终大选一决高下。
“我认为特朗普的偏执、霸道与狂妄言辞经受不起美国人民的考验，”希拉里表示。“我们必须结束分歧，我们必须让国家团结起来。”
桑德斯称，他“乐意”与特朗普对决，并称许多民调显示他对阵特朗普的胜率高于希拉里对阵特朗普。桑德斯与希拉里呼吁选民注意民主党与共和党总统竞选辩论内容的区别。
“我们如果当选总统，将会大量投资心理健康，”桑德开了个玩笑说道。“你们看看这些共和党人的辩论，就会知道我们为何要投资心理健康了。”
特朗普经常放言，无论希拉里与桑德斯都不是他的对手。“我是她（希拉里）不想面对的那个人，”他周六说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)