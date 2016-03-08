布隆伯格称他不会角逐本届美国总统大选

布隆伯格2015年12月4日在巴黎附近参加会议的图片。 REUTERS/Stephane Mahe

路透华盛顿3月7日（记者 Andy Sullivan） - 美国前纽约市长布隆伯格周一表示，他不会以独立候选人身份参加总统竞选，并批评民主党和共和党总统参选人讨好各自党派边缘人士。

布隆伯格持有利于企业的财政政策，而在枪支控制及其他社会问题上持自由派观点，这可能使他吸引中间派选民。

但布隆伯格表示，他担心三人的对决会令共和党参选人特朗普或其党内竞争对手克鲁兹入主白宫的可能性提高。

“那不是我从良心上可以承担的风险。”布隆伯格在《Bloomberg View》写道。

美国选民对布隆伯格不是很感兴趣。

根据路透/益普索在3月2-7日进行的一项全国性民调，大约12%可能投票选民表示，若布隆伯格与民主党参选人希拉里和特朗普三方对决竞选总统，他们会支持布隆伯格。

大约41%的受访者表示会支持希拉里，31%的受访者称会支持特朗普。

布隆伯格称，特朗普支持破坏宗教宽容的政策，并危及国家安全。

“他进行的是我能想起的最分裂民众且蛊惑人心的总统竞选，利用人们的偏见和恐惧心理。”布隆伯格写道。他还称，克鲁兹进行的也是分裂民众的总统选举。

布隆伯格还就希拉里及其党内竞争对手桑德斯批评自由贸易及金融业的言论抨击两人。

“极端主义在前进，除非我们予以制止，否则我们在国内外的问题将会更糟。”布隆伯格写道。

路透就布隆伯格的此番言论寻求置评，特朗普及克鲁兹的发言人没有立即回复。（完）