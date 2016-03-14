特朗普拒绝为其竞选集会爆发冲突承担责任

路透华盛顿/伊利诺伊州布卢明顿3月13日（记者 Doina Chiacu/Bob Chiarito） - 美国共和党总统参选人特朗普周日拒绝为其竞选活动上出现的冲突事件承担责任，并批评搞砸其竞选集会且迫使他取消芝加哥一场竞选集会的抗议者。

周日在伊利诺伊州布卢明顿的竞选集会上，特朗普开始发表演讲几分钟后，一名示威者打断了他的演讲。特朗普当时称这名示威者为“破坏分子”，并对欢呼的人群说：“别担心，我听不到他们的声音。”

“我们的集会如此之大，有这多么人，我从来都没有听到他们的声音，我只听到我们的人说：‘他们在那里，他们在那里’。”特朗普说这些时观众们大声地应和，外面站着大约2,000名的抗议者。

周日在俄亥俄州及佛罗里达州后来的两场集会没有遇到干扰。

特朗普周日上午在电视节目上亮相，反驳共和党竞争对手及民主党人士批评其用蔑视穆斯林及非法移民的分裂言论怂恿不和谐的说法。

“我不承担责任，我没有纵容任何形式的暴力。”特朗普在NBC《与媒体见面》（Meet the Press）节目上说。（完）