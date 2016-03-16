特朗普拿下佛罗里达州 卢比奥宣布退选

路透佛罗里达州棕榈岛3月15日 （记者 Steve Holland） - 在美国共和党总统候选人初选中领跑的特朗普周二在佛罗里达州拿下关键胜利，对党内对手卢比奥构成致命打击，但他在俄亥俄州败给身为该州州长的另一候选人卡西奇。

特朗普此前希望横扫3月15日举行初选的全部5个州，另外三个州分别是北卡罗来纳、密苏里和伊利诺伊。果真如此，那将对共和党体制内人士造成另一个打击；这些人担忧特朗普若拿下党内提名，将在最终的大选对决败阵。

民主党方面，希拉里拿下佛罗里达州、俄亥俄州与北卡罗来纳州，进一步拉开与对手桑德斯的差距。

支持希拉里的超级代表本已比桑德斯多出逾200名，上述胜利将进一步扩大她对桑德斯的优势，并将令她拥有桑德斯几乎无法逾越的领先优势。

“尽管我们今年站在对的一边，但我们将不会站在赢的那边，”稍晚宣布退选的共和党候选人卢比奥在迈阿密对支持者表示。

44岁的卢比奥称，共和党体制内人士一直轻视保守派人士，将他们的选票视为理所当然。

“人们感到愤怒，人们感到失望，”他说道，并称要激起这种失望感、让人们变得更愤怒可能很容易。“我选择了一条不同的道路，我为此感到骄傲。”

特朗普目前最大的对手是45岁的参议员克鲁兹。克鲁兹是保守派“茶党”青睐的人选。

特朗普在俄亥俄州失利令抵制特朗普的共和党人燃起了新希望。

69岁的特朗普周二早上表示，他的势头已经吸引了共和党体制内人士。这些人原本担忧特朗普拿下提名，但现在认为他是可能的提名人选。

“他们正在（给我）打电话，”他在美国国家广播公司（NBC）《今日秀》节目上表示。“（共和）党内最有权势的人物正在（给我）打电话。”

特朗普赢得佛罗里达州，一举通吃该州99张选举人票，这对他最终拿下党内提名是一大提振。（完）