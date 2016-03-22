特朗普承诺亲以色列立场 遭希拉里嘲讽立场不定

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透华盛顿3月21日（记者 Steve Holland/Emily Flitter） - 美国共和党总统参选人特朗普周一宣称，他若11月当选美国总统，美国与以色列的盟友关系将牢不可破。特朗普此番表态旨在消除他之前多次宣称对巴以和谈保持中立立场所引发的外界困惑。
特朗普在美国以色列公共事务委员会（AIPAC）发表讲话时称，以色列愿意就和平协议展开谈判，而巴勒斯坦必须愿意接受以色列作为犹太国家永久存在，并能做到停止攻击以色列人。AIPAC是亲以色列的游说团体。
特朗普指出，巴勒斯坦必须清楚，美国与以色列的关系牢不可破。
特朗普因其在中东和谈问题上的立场而遭抨击。他自称坚定地亲以色列，但又曾表示对巴以和谈持“中立”立场。
对特朗普持批评态度的人士称，特朗普会损害美国对以色列长期以来的支持。
特朗普的党内竞争对手克鲁兹在AIPAC集会上说：“我要非常、非常明确地说，若当选总统，我不会（对巴以和谈）持中立立场。美国会无怨无悔地和以色列站在一起。”
美国民主党总统参选人希拉里出席AIPAC活动时抨击特朗普。
她说：“我们需要立场坚定的领导人，而不是一个周一说中立、周二说亲以色列、并且因为什么都好商量以致周三不知又会说些什么的人当总统。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。