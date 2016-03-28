桑德斯周六连下三城 称民主党领导人或“重新”考虑对希拉里的支持

路透华盛顿3月27日 （记者 Jason Lange） - 美国民主党总统参选人桑德斯周日称，在与希拉里的党内提名角逐中，他拥有帮助其赢得党内当权者支持的政治势头。桑德斯在周六的民主党初选中连下三城。

桑德斯周六轻松赢得民主党在阿拉斯加、华盛顿与夏威夷的初选。桑德斯的言论表明，他计划逐步缩小与希拉里在赢得初选代表数量上的劣势。参选人需要争取到一定的承诺代表票数方能赢得党内提名，以候选人身份最终参与11月的大选。

桑德斯周日接受美国有线电视新闻网（CNN）采访称，鉴于多数民调显示他相比希拉里更可能击败共和党总统候选人，民主党的“超级代表”可能面临团结在他身后的压力。

“势头在我们这边，”桑德斯在CNN《国情咨文》（State of the Union）节目上表示。“有许多这样的超级代表可能重新考虑他们对希拉里的态度。”

桑德斯亦批评希拉里对富裕捐款人的依赖。桑德斯提到男星乔治·克鲁尼（George Clooney）下月将为希拉里举行的一场筹资晚宴，称支持者须至少捐款3.34万美元方能出席，而若想获得“优先”席位，则最少须捐款35.34万美元。35.34万美元是年均收入中位数的近七倍。

“（前）国务卿希拉里总是仰赖有钱人资助她的竞选活动，这是可憎的，”桑德斯对CNN表示。“人们来参加我们的（竞选）活动只需15美元或者50美元。所以，这不是对克鲁尼的批评。这是对腐败的金融系统的批评。

民主党将于7月25-28日在费城举行全国代表大会选出候选人，约85%的参会代表名额由初选决定。

其余15%的代表名额由民主党当权者构成，他们可自由决定投票给谁，这意味着在势均力敌的提名角逐中，这些“超级代表”可能左右战局。“超级代表”包括民主党领导人、参议员、国会议员以及各州州长。（完）