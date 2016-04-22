特朗普的顾问敦促共和党高层团结在其身后

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透佛罗里达州好莱坞/华盛顿4月21日 （记者 Steve Holland/Amanda Becker） - 美国共和党总统参选人特朗普的高级顾问周四向共和党高层承诺，特朗普未来数周将表现出更合乎总统参选人身份的言行举止，并敦促共和党高层团结在特朗普身后。
特朗普的代表与共和党全国委员会的领导人们在一家海滨度假酒店举行闭门会谈，与会者包括特朗普新近招募的高级顾问保罗·马纳伏特（Paul Manafort）和里克·威利（Rick Wiley）。
据三位与会者称，特朗普的顾问们对他可以直接拿下党内提名表示有信心。
69岁的特朗普需要赢得1,237张选举人票，方能直接拿下党内提名。45岁的克鲁兹和63岁的卡西奇正试图阻止特朗普赢得提名所需的选举人票，这样他们就有机会通过共和党全国代表大会表决的方式获得提名。
共和党高层会后对记者称，特朗普的代表称，特朗普能够让共和党的票仓扩张至该党一代人以来未能在大选中赢得的几个州。
与会的南卡罗来纳州共和党主席马特·摩尔（Matt Moore）称，特朗普的团队向与会的共和党高层表示，特朗普未来数周将表现出“更合乎总统参选人身份的举止”。
摩尔称，他对特朗普是否会改变持观望态度。“一切尚待事实证明。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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