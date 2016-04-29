特朗普炮轰希拉里“打女性牌” 或招来政治反弹

路透华盛顿4月28日 （记者 Doina Chiacu/Megan Cassella） - 美国共和党总统参选人特朗普本周指责民主党参选人希拉里在赢取选票时“打女性牌”，并称如果她不是女性，对她的支持会很少。特朗普此言让他涉入了一个有政治风险的领域。

特朗普和希拉里周二刚在美国东北五州拿下各自党内的初选大胜，他们可能在最终的大选遭遇，而特朗普的上述言论意味着双方届时或有一场不同寻常的恶战。

正如他在竞选期间发表的其他争议性言论一般，特朗普的上述言论招致广泛批评，但亦强化了他直言无忌藐视政治准则的形象。这种形象一直吸引着一些支持者。

“她是女性这个事实，是她唯一拥有的东西。”69岁的特朗普在美国国家广播公司（NBC）周四的《今日秀》上说道，拒绝收回他对希拉里“打女性牌”的批评。

特朗普的言论使他进入了性别攻击这个传统上被视为禁区的领域，让民主党人兴奋不已。

“接着说，特朗普，”美国民主党全国委员会主席舒尔茨（Debbie Wasserman Schultz）周三对美国有线电视新闻网（CNN）表示。“特朗普每次开口都会进一步疏离女性。”

特朗普不担心这种批评，他在印第安纳州埃文斯维尔对支持者表示，他在女性中间的恶名是基于错误的指控。

“没人比特朗普更看重和尊敬女性，”他说道。“对女性来说，我将远比希拉里好。”

特朗普对男性与女性的人身攻击都可能同样直接，他在民调中一直不受女性欢迎。民主党与共和党人均指责特朗普出言侮辱福克斯新闻女主播梅根·凯利（Megyn Kelly）以及共和党前总统参选人卡莉·菲奥莉娜（Carly Fiorina）是性别歧视。

路透/益普索本月的一项民调显示，男性与女性对特朗普的看法差异很大。约三分之二女性对特朗普看法不好，而54%男性对特朗普看法负面。（完）