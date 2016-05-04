特朗普轻取印第安纳州 克鲁兹宣布退选（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透印第安纳州印第安纳波利斯5月3日 （记者 Ginger Gibson/Alana Wise） - 美国共和党总统参选人领跑者特朗普周二在印第安纳州初选取得大胜，其对手克鲁兹最终宣布退选。特朗普最终锁定党内提名已几乎没有悬念。
共和党全国委员会主席普利巴斯（Reince Priebus）在Twitter上称特朗普是共和党的可推定候选人，并称“我们都需要团结一致、专注于”击败希拉里。
随着计票结果出炉，在妻子海蒂的陪同下，克鲁兹在印第安纳波利斯的一场活动上宣布终止竞选。45岁的克鲁兹听起来沮丧但并不服输，他称他不再认为自己有获得提名的可行路径。
特朗普在印第安纳州将拿下远超过半的选票，令克鲁兹相形失色。卡西奇居第三，得票远远落后。
民主党方面，桑德斯略微领先希拉里，但外界认为双方胜负仍难逆料。
克鲁兹曾指望周二赢得印第安纳州的初选，以遏阻特朗普的提名之路。但特朗普携一周前在东北五州的大胜之势，又从克鲁兹手中赢下印第安纳，外界原本预期克鲁兹的基督教保守主义会在该州拥有广泛吸引力。
在埃文斯维尔开展竞选活动的克鲁兹似乎被处处与他为难的特朗普弄得非常心烦意乱。
“这个人没法讲真话，但他将之与自恋结合起来，”克鲁兹说道。“我觉得这种自恋程度是这个国家从未见过的。”
特朗普之前在电视节目中称克鲁兹的父亲、古巴移民拉斐尔·克鲁兹与刺杀肯尼迪总统的奥斯瓦尔德（Lee Harvey Oswald）有关联，引发克鲁兹的怒火。特朗普援引的是一份主打明星八卦和外星人新闻的超市小报《国家询问报》（National Enquirer）上的一篇报导。
克鲁兹称特朗普是“风流惯犯”，这可能是他试图赢取福音派选民支持的策略的一部分。作为回应，特朗普称克鲁兹变得“愈发精神错乱”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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