特朗普成共和党唯一参选人 面临让党内团结的挑战

路透华盛顿5月4日（记者 Steve Holland） - 随着仅存的竞争对手卡西奇的退出，特朗普周三成为了美国共和党总统候选人提名角逐中站到最后的人，他面临着修复党内严重裂隙的挑战。

特朗普计划成立副总统遴选委员会，并加大努力在共和党人中寻求团结。周二赢得印第安纳州初选后，特朗普获得党内总统候选人提名几乎成定局，而与他最接近的竞争对手克鲁兹已经退选。

特朗普赢得印第安纳州初选，为他准备可能与民主党总统参选人希拉里对决的大选扫清道路。希拉里在印第安纳州初选中败给竞争对手桑德斯，但仍有望获得民主党总统候选人提名。

特朗普对NBC News称，他可能会同共和党全国委员会合作，为总统大选竞选活动筹集约10亿美元。

卡西奇曾抱着劝说共和党人在7月党代会上选他作总统候选人的希望，一直坚持竞争。但他最终结束了竞选活动，而特朗普拿到获得候选人提名所需的代表数似乎已是显而易见。

“我今日中止了我的竞选活动，但我依然坚信，上帝会为我指明道路，让我实现人生的目标。”卡西奇在俄亥俄州首府哥伦布说道。

一些共和党领导人表示，既然特朗普会获得总统候选人提名，那么他们会支持特朗普。他们还强调了在大选中击败希拉里的重要性。但并没有共和党人匆忙支持特朗普，这通常是在候选人提名尘埃落定时出现的情况。（完）