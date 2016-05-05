特朗普成共和党唯一参选人 面临让党内团结的挑战

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透华盛顿5月4日（记者 Steve Holland） - 随着仅存的竞争对手卡西奇的退出，特朗普周三成为了美国共和党总统候选人提名角逐中站到最后的人，他面临着修复党内严重裂隙的挑战。
特朗普计划成立副总统遴选委员会，并加大努力在共和党人中寻求团结。周二赢得印第安纳州初选后，特朗普获得党内总统候选人提名几乎成定局，而与他最接近的竞争对手克鲁兹已经退选。
特朗普赢得印第安纳州初选，为他准备可能与民主党总统参选人希拉里对决的大选扫清道路。希拉里在印第安纳州初选中败给竞争对手桑德斯，但仍有望获得民主党总统候选人提名。
特朗普对NBC News称，他可能会同共和党全国委员会合作，为总统大选竞选活动筹集约10亿美元。
卡西奇曾抱着劝说共和党人在7月党代会上选他作总统候选人的希望，一直坚持竞争。但他最终结束了竞选活动，而特朗普拿到获得候选人提名所需的代表数似乎已是显而易见。
“我今日中止了我的竞选活动，但我依然坚信，上帝会为我指明道路，让我实现人生的目标。”卡西奇在俄亥俄州首府哥伦布说道。
一些共和党领导人表示，既然特朗普会获得总统候选人提名，那么他们会支持特朗普。他们还强调了在大选中击败希拉里的重要性。但并没有共和党人匆忙支持特朗普，这通常是在候选人提名尘埃落定时出现的情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。