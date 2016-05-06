美众议院议长称他未准备好支持特朗普

路透华盛顿5月5日（记者 Emily Stephenson/Susan Cornwell） - 美国众议院议长、共和党人保罗·莱恩（Paul Ryan）周四称，他还没有准备好支持特朗普。这表明特朗普在总统大选时把共和党建制派团结在其身后所面临的挑战。

莱恩称，保守派想知道特朗普是否与他们有同样的价值观。

“我希望支持我们的提名人，我希望全力支持他的候选资格。”莱恩在CNN节目上称。“眼下，我还没做好这种准备。”

特朗普随后发表声明还击称：“我还没有准备好支持议长莱恩的议题。也许今后我们可以合作，就什么对美国民众最好达成一致。”

共和党全国委员被问及莱恩的言论时回应称，预计莱恩和特朗普很快将会面。该委员会还称，“只有共和党团结一致，才能击败希拉里·克林顿”。

“我们尊重议长莱恩的意见，并认为鉴于初选提早结束，我们有时间团结起来。我们预测两人会尽快会面，以开始帮助将我党团结起来。”共和党全国委员会发言人Lindsay Walters说。（完）