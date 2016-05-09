特朗普称对向美国富人加税持开放态度

路透华盛顿5月8日 （记者 David Lawder/Lindsay Dunsmuir） - 美国共和党总统参选人特朗普周日称，他对向富人加税持开放态度，收回他此前为所有美国人减税的提议，且背弃了共和党自1990年代以来的核心政策之一。

“我愿意交更多（税），而且你知道吗，富人愿意交更多（税）。”特朗普对美国广播公司（ABC）的《本周》（This Week）节目说道。

上周已经实际上锁定共和党大选提名之后，特朗普通过演讲与访谈详细阐述自己的政策立场。

特朗普称，他愿意看到最低工资上升，但他周日对美国全国广播公司（NBC）的《与媒体见面》（Meet the Press）节目表示，他更愿意看到各州而非联邦政府在增加最低工资方面带头行动。

“我不知道一个小时赚7.25美元的人是怎么过来的，”特朗普谈及当前联邦最低工资说道。“我愿意看到（最低工资）有所增加。但我宁愿把它留给各州。让各州来决定。”

近三十年来，共和党总统候选人一直坚定反对加税，特朗普呼吁对富人加税是与他们决裂。美国前总统老布什放弃不加税的承诺、在1990年的一项预算协议中同意加税激怒了其共和党同僚，自此之后加税就成了许多共和党人非常厌恶的东西。

民主党人，包括该党总统参选人希拉里，多年来一直要求对最富有的美国人加税。

特朗普去年9月发布一项税收提议，其中包括为企业和家庭提供广泛的税收优惠。他提议将现行最高所得税税率由39.6%减少至25%。

被问及他最近有关税收的说法与其9月的提议自相矛盾时，特朗普称他将原先的提议视为“一个概念”，且他预期这种概念会在与国会谈判之后出现改变。

“到谈判的时候，它将成为一个不同的计划。”特朗普对ABC表示。他在分别接受ABC与NBC的访谈中强调，他的优先考虑是降低中产阶级和企业的税收。

“中产阶级必须受到保护。”特朗普告诉NBC。“富人最后可能要付更多（税）。”（完）