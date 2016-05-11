桑德斯击败希拉里 赢得西弗吉尼亚州初选

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿/纽约5月10日 （记者 Amanda Becker/Jonathan Allen） - 美国民主党总统参选人桑德斯周二击败希拉里拿下西弗吉尼亚州的初选。这预示希拉里若进入最终的大选角逐，可能在工业州遭遇困境。
周二的失利阻滞了希拉里拿下民主党提名的势头，但她成为民主党候选人的领先优势仍然巨大。
若与特朗普在大选遭遇，希拉里将需要赢得美国“铁锈地带”（Rust Belt）的工人阶层选民的支持。“铁锈地带”包括俄亥俄和宾夕法尼亚等关键州。
69岁的特朗普周二轻松拿下西弗吉尼亚州和内布拉斯加州的共和党初选。特朗普周四将在国会与众议院议长保罗·瑞安（Paul Ryan）等共和党高层会晤。
瑞安上周称，他尚未准备好表态支持特朗普。特朗普周日称，他可能必须决定是否仍希望瑞安主持共和党7月的全国代表大会。
特朗普周二晚接受福克斯采访称，他希望瑞安按计划主持大会。“他是一个非常好的人，他想要对党有利的事情，”特朗普说道。
特朗普已将矛头对准希拉里与桑德斯久拖不下的对决。特朗普近几天嘲笑希拉里，称她“没法”击败桑德斯锁定提名。
希拉里称，她将无视特朗普的人身侮辱，包括他屡次称她为“不诚实的希拉里”，而是将抨击他的政策表态。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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