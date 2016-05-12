民调显示特朗普与希拉里支持率难分伯仲

路透华盛顿5月11日（记者 Ginger Gibson/Amanda Becker） - 路透/益普索周三发布的民调显示，美国共和党总统参选人特朗普与民主党总统参选人希拉里的支持率不相上下。初步迹象显示11月8日总统大选可能比原先认为的更为激烈。

目前距总统大选还有6个月，这期间变数重重，但对希拉里竞选团队而言，这样民调结果发出特朗普不会被轻易横扫的预警信号。

根据民调，上周共和党的另外两名参选人相继退选，特朗普实际上锁定共和党总统候选人提名，此后特朗普的支持率大幅上升。

这一全国民调显示，有41%的可能选民支持希拉里，有40%的可能选民支持特朗普，有19%的可能选民仍犹豫不定。

“很高兴看到这些数据。”特朗普在对路透的书面评论中称。“很好的发展方向。”

希拉里竞选团队的发言人没有回复路透就此寻求置评的请求。

之前路透/益普索在截至5月4日的五天中进行的一项民调显示，希拉里的支持率为48%，特朗普的支持率是35%。（完）