希拉里以微弱优势赢得肯塔基州初选

路透华盛顿5月17日（记者 Ginger Gibson/Emily Stephenson） - 美国民主党总统参选人希拉里以微弱优势击败党内竞争对手桑德斯，赢得肯塔基州初选。周二晚，该州初选99%的投票已统计完毕。

竞争如此激烈，再次表明在党内总统候选人角逐中，民主党人分歧严重。

希拉里在肯塔基州的初选选情曾不被看好。桑德斯此前在西佛吉尼亚州和印第安纳州的初选中获胜。希拉里在肯塔基州没有遭遇惨败，为她提供了少许喘息的空间。

希拉里希望锁定民主党总统候选人提名，从而可将注意力转移到11月的大选和推定的共和党总统候选人特朗普身上。

目前希拉里的领先优势非常明显，这意味着她可能最终会成为民主党总统候选人。不过，她仍需争取到逾100名代表的支持，才能锁定党内提名。（完）