希拉里以微弱优势赢得肯塔基州初选

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透华盛顿5月17日（记者 Ginger Gibson/Emily Stephenson） - 美国民主党总统参选人希拉里以微弱优势击败党内竞争对手桑德斯，赢得肯塔基州初选。周二晚，该州初选99%的投票已统计完毕。
竞争如此激烈，再次表明在党内总统候选人角逐中，民主党人分歧严重。
希拉里在肯塔基州的初选选情曾不被看好。桑德斯此前在西佛吉尼亚州和印第安纳州的初选中获胜。希拉里在肯塔基州没有遭遇惨败，为她提供了少许喘息的空间。
希拉里希望锁定民主党总统候选人提名，从而可将注意力转移到11月的大选和推定的共和党总统候选人特朗普身上。
目前希拉里的领先优势非常明显，这意味着她可能最终会成为民主党总统候选人。不过，她仍需争取到逾100名代表的支持，才能锁定党内提名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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