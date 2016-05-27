特朗普和桑德斯或将同台辩论 希拉里仅可作看客

路透北达科他州俾斯麦5月26日（记者 Emily Stephenson） - 美国共和党参选人特朗普和民主党参选人桑德斯周四表示将举行一场非传统的大选辩论会，并可能带来极高的电视收视率，而民主党参选人希拉里则将被晾在一旁。

特朗普和桑德斯都表示有兴趣在加州举行一对一的辩论会，尽管传统上美国共和党和民主党参选人在获得大选提名前并不进行直接的辩论。

"我愿意和伯尼辩论，"特朗普在北达科他州告诉记者。“我认为这个节目的收视率会很高，那将是一个大舞台。”特朗普已经获得共和党大选提名所需的足够承诺代表支持。

特朗普的发言人Hope Hicks在电邮中称，还没有举行这次辩论的正式计划。但是桑德斯的竞选经理Jeff Weaver告诉CNN，双方竞选团队就辩论会细节进行过“几次商谈”。

“我们希望他不会临阵退缩，”Weaver说道。“我们希望特朗普有勇气站到他曾说过的台上来。”

桑德斯在民主党提名竞争中远远落后于希拉里。但与特朗普举行全国性的电视辩论会对桑德斯赢得6月7日加州初选将是个巨大的提振。（完）