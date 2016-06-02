奥巴马预期民主党总统候选人提名花落谁家将在下周明朗

路透印第安纳州埃尔克哈特6月1日 - 美国总统奥巴马周三称，下周在希拉里和桑德斯在加州和新泽西州一较高下后，预计民主党总统候选人提名角逐的获胜方将会明朗。

“我认为民主党一直有着健康的辩论，而且辩论行将结束。”奥巴马在PBS播放的市政会类型的活动中称。

奥巴马称，人们可能会在下周对谁将获得民主党总统候选人提名“有了相当不错的判断”。

希拉里目前在民主党总统候选人提名角逐中领先，来自佛蒙特州的参议员桑德斯拿下的获得提名所需的代表人数落后于希拉里。

加州和新泽西州将在下周二举行初选，这两个州有大量的代表票需要希拉里和桑德斯争取。

奥巴马既未支持希拉里，也没有支持桑德斯，不过他曾明确表达了对希拉里的青睐和钦佩之情。（完）