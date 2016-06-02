奥巴马预期民主党总统候选人提名花落谁家将在下周明朗

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透印第安纳州埃尔克哈特6月1日 - 美国总统奥巴马周三称，下周在希拉里和桑德斯在加州和新泽西州一较高下后，预计民主党总统候选人提名角逐的获胜方将会明朗。
“我认为民主党一直有着健康的辩论，而且辩论行将结束。”奥巴马在PBS播放的市政会类型的活动中称。
奥巴马称，人们可能会在下周对谁将获得民主党总统候选人提名“有了相当不错的判断”。
希拉里目前在民主党总统候选人提名角逐中领先，来自佛蒙特州的参议员桑德斯拿下的获得提名所需的代表人数落后于希拉里。
加州和新泽西州将在下周二举行初选，这两个州有大量的代表票需要希拉里和桑德斯争取。
奥巴马既未支持希拉里，也没有支持桑德斯，不过他曾明确表达了对希拉里的青睐和钦佩之情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。