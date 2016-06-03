希拉里炮轰特朗普的外交政策理念危及美国安全

路透华盛顿6月2日 （记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里周四在演讲中炮轰特朗普的外交政策理念“毫无逻辑”，并将他描述成危险又可笑的角色。

希拉里在演讲中巧妙地对特朗普进行讽刺与嘲弄，并暗示特朗普若入主白宫可能会开启核战，原因可能只是他很容易被人激怒。

“唐纳德·特朗普的理念不仅（与人）不同，而且毫无逻辑可言，”希拉里在加州圣地亚哥对支持者表示。“那些甚至不是真正的理念，而只是一些怪诞的咆哮、个人恩怨和彻头彻尾的谎言。”

希拉里正将注意力从党内对手桑德斯转移至与特朗普可能进行的大选对决。桑德斯仍继续与希拉里进行初选角逐，然获胜希望已然渺茫。

民主党领导人苦恼于如何方能最好地阻击特朗普。特朗普在共和党初选中胜出，部分归因于他肆意对其他对手进行人身攻击。特朗普喜欢称她为“不诚实的希拉里”，并重揭其丈夫比尔·克林顿的性丑闻。

希拉里的言论部分意在表明她不会被吓住，并表明她能针锋相对地回击特朗普。（完）