特朗普称美国5月就业报告惨淡表明需抛弃民主党政府的经济政策

路透华盛顿6月3日 （记者 Amanda Becker/Emily Stephenson） - 美国共和党推定总统候选人特朗普及其支持者称，美国周五发布的黯淡就业报告表明美国需要抛弃民主党政府的经济政策。

特朗普在可能与希拉里的最终对决中，将创造就业作为其竞选主题之一。

美国劳工部周五称，美国5月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年以来的最小增幅。这可能让民主党的经济政策出现遭攻击的缺口。

5月失业率下跌0.3个百分点至4.7%，为2007年11月以来最低，但那部分是由于人们离开劳动力市场。

特朗普周五早上在Twitter上炮轰这份就业报告：“刚刚发布了糟糕的就业报告。只增加了3.8万个（非农）就业岗位。令人震惊。”

共和党全国委员会主席普利巴斯迅速跟进，称这份“灾难性的”报告“表明我们需要抛弃奥巴马已失败的政策”。普利巴斯称，希拉里若当选将维持奥巴马的政策。

希拉里与桑德斯的竞选团队均未立即回应就5月就业报告寻求置评的请求。

11月8日的大选对决可能在特朗普与希拉里之间展开，而创造就业的计划预期成为优先事项，尤其是在受制造业部门就业岗位损失严重冲击的州。（完）