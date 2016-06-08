（修正）希拉里自称赢下民主党总统候选人提名战

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（修正标题和内文措辞）
路透洛杉矶6月7日（记者 James Oliphant） - 美国民主党总统参选人希拉里周二自称已经赢下民主党总统候选人提名战。希拉里称，作为美国第一位以主要党派候选人身份角逐总统的女性，她已经创造了历史。
希拉里曾是美国第一夫人，当选过参议员，出任过美国国务卿。她在新泽西州的民主党初选中击败对手桑德斯，扩大了领先优势。而在此前一天，希拉里已经拿到了锁定民主党总统候选人提名所需的选举人票数。
“我们一起赢得了民主党（总统候选人）提名战胜利。有史以来第一次，可成为美国总统的主要党派的候选人中出现了女性的身影。”68岁的希拉里在对支持者的筹资电邮中写道。
周二有六个州举行初选，包括新泽西及加利福尼亚州等。
希拉里在筹资电邮中称，她的竞选活动打破了“最高最硬的玻璃天花板之一”。
“今夜，我们可以自豪地说，在美国已无太大的障碍和太高的天花板需要去打破。”希拉里在Twitter上写道。“我要向每位有大梦想的小女孩说：是的，你可以实现你所有的梦，甚至成为总统。今夜是献给你们的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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