特朗普称若当选 他将暂停有“恐怖主义历史”国家的民众移民美国

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新罕布什尔州曼彻斯特/华盛顿6月13日（记者 Steve Holland/Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普周一称，他若当选总统，将会暂停“被证明对西方国家有恐怖主义历史”国家的民众移民美国。这是特朗普迄今对奥兰多枪击案作出的最强烈回应。
周日凌晨，奥兰多一家夜总会发生枪击案，造成49人遇难、53人受伤，枪手奥马尔·马丁（Omar Mateen）被警方击毙，这是美国现代历史上死亡人数最多的枪击案。
特朗普在新罕布什尔州曼彻斯特发表演讲时称，如果他在11月8日的大选中获胜，他将会动用总统行政权，对移民实施更强有力的控制。
“我会动用这个权力保护美国人民。当我当选时，我会暂停被证明对美国、欧洲及我们盟友有恐怖主义历史的地区的人移民进来，直到我们完全明白如何消除这些威胁。”特朗普说。
特朗普指出，奥兰多枪击案的枪手马丁的父母出生在阿富汗。马丁出生在美国，曾宣誓效忠“伊斯兰国”。
特朗普强调，他提议的禁令是暂时性的，将会持续到“当我们国家能够适当地审查这些进入我们国家的人时。他们大量涌入，而我们却不知道我们在做什么”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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