桑德斯称将投票给希拉里 以阻止特朗普当选

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透华盛顿6月24日 （记者 Kouichi Shirayanagi） - 美国民主党总统参选人桑德斯周五称，他将投票给希拉里，以阻止共和党人特朗普入主白宫。但桑德斯的竞选团队称，此言并非为希拉里正式背书。
此前数周民主党人士向桑德斯施压，呼吁他支持希拉里。希拉里本月已基本锁定民主党总统候选人提名。
希拉里需要桑德斯的支持者，以提升对决特朗普的胜算。最新路透/益普索民调显示，希拉里支持率为46.6%，特朗普为33.3%，另外20.1%的受访者表示不会支持他们中任何一人。
被问及11月大选中是否会投票给希拉里时，桑德斯对MSNBC电视频道称：“我会的。现在的重点是，我将竭尽全力使得唐纳德·特朗普败选。我认为，若他当选总统，从诸多方面来说对这个国家将是一场灾难。”
“他的竞选基调是偏执，他侮辱墨西哥人、拉美人、穆斯林和女性，他不相信气候变化的现实。我们不需要这样的总统。”他说道。
桑德斯发言人则称，他在MSNBC的言论并不等于为希拉里背书，并称“桑德斯参议员仍是活跃的参选人”。
特朗普竞选团队发言人未立即回复置评请求。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。