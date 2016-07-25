美国民主党在代表大会提名希拉里前夕陷入混乱

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透费城7月24日 - 因邮件泄露风波，美国民主党全国委员会主席周日辞职，并希望在代表大会提名希拉里为总统候选人前夕，平息桑德斯支持者日益增强的反对声浪。
周五泄漏出来的民主党全国委员会(DNC)的1.9万多封电子邮件，证实了桑德斯频繁提及的民主党一直暗中支持希拉里的说法。
在一份声明中，民主党全国委员会主席舒尔茨表示，民主党实现希拉里入主白宫目标的最好方法就是自己下台。桑德斯曾在当天早些时候要求舒尔茨辞职。
这场风波对于热衷于标榜自身稳定性的民主党来说，无疑是一大打击。特朗普(Donald Trump)在上周克利夫兰喧闹的大会上被共和党正式提名为总统候选人。
这也使将于费城召开的民主党代表大会蒙上阴影，大会将正式提名希拉里为总统候选人，与特朗普在11月8日进行对决。她将是被美国主要政党提名为总统候选人的第一位女性。
为期四天的民主党全国代表大会将于周一开幕。对希拉里来说也有一些好消息，据纽约时报报导，商人兼前纽约市市长彭博将在周一黄金时段的演讲中支持她，说她将是2016年温和选民的最佳选择。
维基解密网站泄漏的这批邮件，披露民主党全国委员会官员设法阻碍桑德斯的竞选之路，包括抛出作为犹太人的桑德斯是否真的是一个无神论者的问题。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。