美国民主党在代表大会提名希拉里前夕陷入混乱

路透费城7月24日 - 因邮件泄露风波，美国民主党全国委员会主席周日辞职，并希望在代表大会提名希拉里为总统候选人前夕，平息桑德斯支持者日益增强的反对声浪。

周五泄漏出来的民主党全国委员会(DNC)的1.9万多封电子邮件，证实了桑德斯频繁提及的民主党一直暗中支持希拉里的说法。

在一份声明中，民主党全国委员会主席舒尔茨表示，民主党实现希拉里入主白宫目标的最好方法就是自己下台。桑德斯曾在当天早些时候要求舒尔茨辞职。

这场风波对于热衷于标榜自身稳定性的民主党来说，无疑是一大打击。特朗普(Donald Trump)在上周克利夫兰喧闹的大会上被共和党正式提名为总统候选人。

这也使将于费城召开的民主党代表大会蒙上阴影，大会将正式提名希拉里为总统候选人，与特朗普在11月8日进行对决。她将是被美国主要政党提名为总统候选人的第一位女性。

为期四天的民主党全国代表大会将于周一开幕。对希拉里来说也有一些好消息，据纽约时报报导，商人兼前纽约市市长彭博将在周一黄金时段的演讲中支持她，说她将是2016年温和选民的最佳选择。

维基解密网站泄漏的这批邮件，披露民主党全国委员会官员设法阻碍桑德斯的竞选之路，包括抛出作为犹太人的桑德斯是否真的是一个无神论者的问题。(完)