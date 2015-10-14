希拉里在民主党总统初选首场辩论中表现出色 或减少拜登参选余地

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路透华盛顿10月14日 （记者 James Oliphant） - 美国副总统拜登周三面临政治动态的改变：希拉里在民主党总统初选首场辩论上再次确立了自己在民主党参选阵容中的主导地位，留给拜登参选的余地很小。

分析师们普遍表示，67岁的希拉里在周二晚上辩论会上的机智表现令人印象深刻，或可消弭一些担心“邮件门”可能破坏希拉里竞选前景的民主党人的忧虑。

希拉里的表现或已经即刻削弱了要求拜登参选的呼声，也抑制了来自伯尼·桑德斯的威胁。74岁的桑德斯是佛蒙特州联邦参议员，自称为民主社会主义者，是希拉里在党内的主要竞争对手。

辩论会上，主持人就希拉里“邮件门”问题给桑德斯提供了“攻击”机会。但桑德斯称“邮件门”无关紧要，对希拉里表示支持。

“如果你是希拉里的支持者，并且你之前不管出于什么原因对她的竞选前景感到担忧，你现在都应大松一口气，”民主党策略家Rodell Mollineau说道。“这场辩论帮助增加了（希拉里的）气势。”

“我认为拜登（若参选）回旋余地可能更小了，”位于华盛顿的民主党策略家Brad Bannon说道。“人们之前对希拉里的自控能力有所质疑。我认为她这次辩论表现得非常出色。”

若拜登再次审视民主党参选阵容，他可能会发现希拉里已经巩固了在民主党“当权派”中的位置，而桑德斯则牢牢抓住了民主党民粹主义进步派的支持，留给他的余地就更小了。

最终这是否会影响拜登决定参选与否，谁也说不准。(完)