修正-比尔·克林顿加入能否助力希拉里问鼎白宫之旅？--民调

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)(更正：改正内文第三段的错别字)
路透纽约10月23日 - 迄今为止，希拉里再度问鼎美国总统宝座的竞选活动几乎没有其夫--美国前总统克林顿的身影。
但这很快就会改变--尽管这种改变对于希拉里角逐白宫大位是好是歹尚不可知。
善于社交的克林顿会否成为希拉里竞选的助力，抑或阻碍？克林顿向以能与普通选民打成一片而知名，但希拉里性格却相对保守。
选民们称，克林顿的加入可能会在民主党初选阶段帮助希拉里，但若希拉里进入“决赛”环节，其竞选团队可能希望克林顿隐遁幕后。
路透/益普索的一项调查显示，逾40%独立选民不确定克林顿加入能否帮助提升希拉里的胜算。26%（的独立选民）认为克林顿会帮倒忙。
而接受调查的民主党选民中，约55%认为克林顿加入可以提升希拉里的胜算。
调查在全美访问了2,440位民主党人，2,300位共和党人，以及829位独立选民，调查期间为10月2日到21日。所有受访者的置信区间为正负1.4个百分点，民主党与共和党受访者的置信区间为正负2.3个百分点，独立选民的置信区间为正负3.9个百分点。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。