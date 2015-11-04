美国共和党选民在经济外交等方面最信任特朗普--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月4日 （记者 Ginger Gibson） - 据路透/益普索在共和党总统参选人第三次辩论后对共和党人进行的一项调查，在经济管理、应对外国领导人以及担任三军总司令方面，特朗普最受共和党选民信任。

在掌管美国的“核按钮”方面，特朗普的支持率位列第二。

整体上，31%的共和党人支持特朗普。该在线调查的期间为10月28日至11月2日，置信区间为正负4.4个百分点。卡森以18%排第二。卢比奥和杰布·布什以10%并列第三。

要是有谁对特朗普为何能在大多数初选民调中保持两位数的领先优势仍感困惑，那不妨注意一下共和党选民对他的信任。这种信任度的上升表明，特朗普发出的竞选讯息--即他的商业经验意味着选民应该选他来谈判贸易协议或者应对俄罗斯总统普京--正在获得共鸣。

在选民是否信任参选人的经济管理能力方面，59%的受访者支持特朗普。

在这方面，其他共和党参选人与特朗普相距甚远。卡森以36%列第二。卢比奥以27%居第三，卡莉·菲奥莉娜以25%排第四。

不仅经济方面特朗普表现亮眼，被问及他们是否信任这些共和党参选人能够担任好三军总司令时，特朗普与卡森以40%支持率战平。

在信任谁可以应对外国领导人这一项上，特朗普得分再次高居榜首，41%的受访者选择了特朗普。卡森以39%紧随其后。卢比奥以31%列第三。卢比奥将外交政策作为其竞选活动的中心，并强调他在参议院对外关系委员会的经验。（完）