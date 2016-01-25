布隆伯格或竞选美国总统 各方反响不一

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记者 Steve Holland/Valerie Volcovici

路透得梅因/华盛顿1月24日 - 美国前纽约市长迈克尔·布隆伯格可能以独立候选人身份参加总统竞选，美国总统参选人对此反响不一。民主党参选人桑德斯（Bernie Sanders）称，这会让总统选战中再添一位像特朗普那样的亿万富豪。

布隆伯格周末透露，若民主党参选人希拉里表现不佳，他可能启动选战，他正为此做准备。这在整个总统选战中引起轩然大波。

民主社会主义者、佛蒙特州参议员桑德斯对美国广播公司《This Week》节目称，布隆伯格的加入将会令总统选战再添一位亿万富豪。

桑德斯曾通过竞选活动，对“百万富豪和亿万富豪”以及他们所施加的政治影响力予以斥责。

“依我之见，亿万富豪之间的竞争，并非美国民主应有的样子。如果出现这种情况，我相信我们能获胜。”桑德斯称。

许多分析人士认为，布隆伯格参加总统竞选，可能会分流民主党的选票，对民主党总统参选人希拉里而言是又一打击。

希拉里表示，她会让布隆伯格参选的理由不出现。

“他是我的好朋友，我会尽全力获得提名，我们将从那里开始。”希拉里对全国广播公司（NBC）《与媒体见面》节目称。

“我对他（布隆伯格）所言的解读是，如果我没有获得提名，他将会参选……我将让他看到他无需这么做。”她说道。

特朗普称，他和布隆伯格在枪支管控、堕胎等问题上存在分歧，他很想与布隆伯格角逐。

“我非常了解迈克尔，也想与他一较高下。他在枪支、堕胎等问题上与我的看法完全相反……我非常希望迈克尔参选……我想与他一较高下。”特朗普对CNN称。(完)