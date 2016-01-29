布隆伯格参选胜算不大，但可能对特朗普有利--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月28日 - 据路透/益普索民调，前纽约市长迈克尔·布隆伯格（Michael Bloomberg）以第三方候选人身份参加美国总统大选的胜算不大，但若特朗普拿下共和党提名，布隆伯格的加入或可帮到这位地产大亨。

民调显示，若特朗普与希拉里对决，布隆伯格加入战团可能将希拉里相对特朗普的领先优势从10个百分点降至6个百分点。

民调显示，若特朗普与桑德斯对决，布隆伯格加入战团可能将桑德斯相对特朗普的领先优势从12个百分点降至7个百分点。

在所有的假设性对决中，布隆伯格自己仅能在大选中获得最多10%左右的选票。

73岁的布隆伯格是金融信息业亿万富豪，三任纽约市长期间赢得了社会自由主义者的声誉，与华尔街的关系深厚。布隆伯格多年来始终考虑参加总统大选。

据近期媒体报道，若特朗普与桑德斯各自赢得两党提名，布隆伯格的参选兴趣会格外强烈，并将最少投入10亿美元自有资金用于竞选。

尽管目前看来布隆伯格胜选机会渺茫，但他尚未给大多数美国人留下第一印象，这或许是他的一线希望。

民调显示，仅有41%受访者称，他们对布隆伯格“有点”熟悉或“非常”熟悉。桑德斯与克鲁兹的该比例分别为66%和59%。长年身处公众焦点的希拉里与特朗普，几乎为100%的美国人所知。

1月23日至27日进行的这项民调获得了1,673人的回复。（完）