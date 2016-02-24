特朗普赢得内华达州初选 连下三城巩固领先地位

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路透华盛顿2月24日 （记者 James Oliphant/Megan Cassella） - 美国共和党总统参选人特朗普以大比分优势拿下周二在内华达州举行的党团会议初选，在四场初选中已连下三城，这进一步提升他获得共和党总统候选人提名的机会。

媒体在内华达州投票结束后不久即宣称特朗普获胜，之后该州的共和党机构予以证实。

投票结果仍在统计，卢比奥列第二，克鲁兹居第三。

特朗普的大胜或进一步令共和党内部高层沮丧。不到一个月前，这些高层希望的是特朗普在爱荷华州败给克鲁兹后势头受阻。

但爱荷华州初选后，特朗普接连拿下新罕布什尔州、南卡罗来纳州和内华达州的初选。3月1日的“超级星期二”即将到来，届时共和党各参选人将在南方多州展开角逐。

“权威人士预计我们没太多赢面，但现在我们正在赢、正在赢得全国，”特朗普在拉斯维加斯举行的胜选集会上表示。

民调显示特朗普将在“超级星期二”表现出众，这令克鲁兹、卢比奥以及俄亥俄州州长卡西奇的压力加大，需迅速拿出应对举措。

尽管社交媒体早先有报导称，内华达州党团会议初选的许多投票现场存在程序上的违规行为，但共和党全国委员会以及该州分会称投票过程顺利。报导称该州初选的投票率高于正常水平，但长期以来，内华达州参加共和党党团初选的选民数量很少。

外界认为内华达州初选是一块试金石，可了解特朗普是否拥有与其巨大影响力相匹配的组织能力。与直接初选不同，党团会议初选更依赖竞选团队动员支持者参与的能力。外界认为特朗普在爱荷华州落败就有这个因素。

特朗普在内华达州没有表现出这种问题，他料将赢得内华达州30个代表中的多数。这样他在2月结束前将获得80位代表支持，令克鲁兹与卢比奥相形见绌。(完)