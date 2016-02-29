希拉里在南卡州初选大捷 将目光瞄准与特朗普可能出现的对决

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路透南卡罗来纳州哥伦比亚2月28日 （记者 John Whitesides/Amanda Becker） - 周六在南卡罗来纳州初选大胜之后，美国民主党总统参选人希拉里将目光瞄准与共和党参选人领跑者特朗普之间可能进行的最终对决。

“不管你听到了什么，我们不需要让美国再次强大。美国从来没有不强大的时刻，”希拉里在南卡罗来纳州举行的胜选演讲上对支持者表示。她没有直接提及特朗普的名字，但批评了他的竞选口号“让美国再次强大”。

希拉里周六以48个百分点的优势在南卡罗来纳初选中战胜桑德斯，这可能为她在关键的“超级星期二”中取得佳绩作好铺垫。希拉里称，她未将任何东西视为理所当然。

但若希拉里与特朗普在3月1日的“超级星期二”中各获大胜，一如民调所显示的那样，则希拉里与特朗普最终遭遇的可能性将增加，这将给已打破常规的美国总统竞选平添另一变数。美国选民对经济不确定性、非法移民和国家安全威胁感到失望。

特朗普赢得共和党总统候选人提名的可能性增加，促使希拉里的一些支持者重申对她的支持，他们称能够在最终对决中压过特朗普的将是希拉里，而非桑德斯。

随着希拉里重拾对桑德斯的胜势，捐款人也下定了决心。

希拉里在加州的一位筹资人称，希拉里近期在内华达与南卡罗来纳的胜利促使更多人向她捐款并参加她的竞选活动。这名筹款人称，仅过去一周他就为希拉里的竞选筹集了一万美元。

若特朗普与希拉里在大选中最终遭逢，这将成为美国政坛“局外人”与“体制派”的角逐。特朗普从未当选过公职，而希拉里已从政数十年。(完)