特朗普与希拉里在“超级星期二”初选中赢下多城

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月2日 - 美国共和党总统参选人特朗普与民主党参选人希拉里在3月1日的“超级星期二”初选中赢下多城，在朝向拿下各自党内的候选人提名上再进一步。

“超级星期二”的胜势之后，特朗普与希拉里互相瞄准了对方，特朗普声称要“追赶”希拉里，而希拉里则炮轰特朗普的分裂性言论。

美国媒体预估特朗普赢得七个州，希拉里赢得七个州。特朗普拿下了阿拉巴马州、阿肯色州、乔治亚州、马萨诸塞州、田纳西州和弗吉尼亚州和佛蒙特州，希拉里拿下了阿拉巴马州、阿肯色州、乔治亚州、马萨诸塞州、田纳西州、德克萨斯州和弗吉尼亚州。

特朗普的党内对手克鲁兹拿下了其家乡德克萨斯州和临近的俄克拉荷马州，这支持了克鲁兹宣称自己最有机会击败特朗普的说法。共和党当权派青睐的卢比奥拿下明尼苏达州，这是他拿下的首个州。

希拉里的对手桑德斯也赢得了家乡佛蒙特州，并拿下科罗拉多州、明尼苏达州和俄克拉荷马州，他声称将在剩下未举行初选的35个州继续战斗。（完）