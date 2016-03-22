特朗普承诺亲以色列立场，遭希拉里嘲讽立场不定

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月21日 - 美国共和党总统参选人特朗普周一宣称，他若11月当选美国总统，美国与以色列的盟友关系将牢不可破。特朗普此番表态旨在消除他之前多次宣称对巴以和谈保持中立立场所引发的外界困惑。
特朗普在美国以色列公共事务委员会（AIPAC）发表讲话时称，以色列愿意就和平协议展开谈判，而巴勒斯坦必须愿意接受以色列作为犹太国家永久存在，并能做到停止攻击以色列人。AIPAC是亲以色列的游说团体。
特朗普指出，巴勒斯坦必须清楚，美国与以色列的关系牢不可破。
特朗普因其在中东和谈问题上的立场而遭抨击。他自称坚定地亲以色列，但又曾表示对巴以和谈持“中立”立场。
对特朗普持批评态度的人士称，特朗普会损害美国对以色列长期以来的支持。
特朗普的党内竞争对手克鲁兹在AIPAC集会上说：“我要非常、非常明确地说，若当选总统，我不会（对巴以和谈）持中立立场。美国会无怨无悔地和以色列站在一起。”
美国民主党总统参选人希拉里出席AIPAC活动时抨击特朗普。
她说：“我们需要立场坚定的领导人，而不是一个周一说中立、周二说亲以色列、并且因为什么都好商量以致周三不知又会说些什么的人当总统。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导