特朗普承诺亲以色列立场，遭希拉里嘲讽立场不定

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月21日 - 美国共和党总统参选人特朗普周一宣称，他若11月当选美国总统，美国与以色列的盟友关系将牢不可破。特朗普此番表态旨在消除他之前多次宣称对巴以和谈保持中立立场所引发的外界困惑。

特朗普在美国以色列公共事务委员会（AIPAC）发表讲话时称，以色列愿意就和平协议展开谈判，而巴勒斯坦必须愿意接受以色列作为犹太国家永久存在，并能做到停止攻击以色列人。AIPAC是亲以色列的游说团体。

特朗普指出，巴勒斯坦必须清楚，美国与以色列的关系牢不可破。

特朗普因其在中东和谈问题上的立场而遭抨击。他自称坚定地亲以色列，但又曾表示对巴以和谈持“中立”立场。

对特朗普持批评态度的人士称，特朗普会损害美国对以色列长期以来的支持。

特朗普的党内竞争对手克鲁兹在AIPAC集会上说：“我要非常、非常明确地说，若当选总统，我不会（对巴以和谈）持中立立场。美国会无怨无悔地和以色列站在一起。”

美国民主党总统参选人希拉里出席AIPAC活动时抨击特朗普。

她说：“我们需要立场坚定的领导人，而不是一个周一说中立、周二说亲以色列、并且因为什么都好商量以致周三不知又会说些什么的人当总统。”（完）