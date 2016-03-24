杰布·布什为克鲁兹背书 美共和党精英试图阻止特朗普

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月23日 - 美国共和党总统参选人克鲁兹周三获得前竞争对手杰布·布什的支持。共和党的知名人士不计嫌恶支持克鲁兹，试图让其在7月党代会上对垒特朗普。

杰布·布什为克鲁兹背书，是共和党建制派迫切想阻止特朗普的最新迹象。共和党建制派担心，特朗普在非法移民及国家安全方面的言论，会让共和党在11月8日的总统选举中失去选票。

作为来自德克萨斯州的参议员，因敢于抨击领导层以及在导致2013年政府停摆中扮演的角色，克鲁兹在党内既是一位顽固的社会保守派也是一位备受争议的人物。

但党内显贵及许多国会的共和党人士仍将克鲁兹视为更佳人选，而非特朗普。

“共和党人普遍意识到，提名特朗普会给我党带来混乱，甚至可能给我们的国家（带来混乱），”美国亚利桑那州众议员特伦特·弗兰克斯（Trent Franks）对路透说，“他们提名克鲁兹可能带来的任何差异，也远远不及提名特朗普先生带来的危险。”

特朗普以他的一贯作风，借助社交媒体来表达不屑，将矛头对准杰布·布什的竞选活动及相关的政治筹资组织的庞大支出。

“我认为杰布的背书对克鲁兹而言是伤害，”特朗普在Twitter发帖称，“杰布花了逾1.5亿美元，却一无所获。我花的少多了，却是第一。”（完）