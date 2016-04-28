克鲁兹称若获总统候选人提名，将选菲奥莉娜为竞选搭档

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路透印第安纳波利斯4月27日（记者 James Oliphant） - 美国共和党总统参选人克鲁兹周三表示，如果他获得共和党总统候选人提名，将会提名前高管菲奥莉娜担任副总统竞选搭档。

克鲁兹称赞菲奥莉娜是一位有原则、护卫保守价值观的斗士，称她会在竞选活动中成为一位宝贵的盟友。在周二东北五州的初选中，克鲁兹遭遇惨败。

“菲奥莉娜是（我的）副总统候选人提名人选，我觉得她在协助团结我党方面技能超群且天赋极高，”克鲁兹在印第安纳波利斯的一个集会上称。

中西部州将是共和党和民主党总统参选人角逐的下一个战场，也是克鲁兹阻止竞争对手特朗普获得共和党总统候选人提名的最佳机会，也有可能是最后的机会。

克鲁兹承认，这么早就选择竞选搭档并不常见。通常，民主党和共和党总统候选人提名角逐的获胜方会在锁定提名与该党夏季全国代表大会之间的这个空隙宣布竞选搭档。

“我觉得，大家都认为这场竞争不同寻常，”克鲁兹还称，他希望给选民一个明确的选择，并反驳共和党的这场选战已结束的媒体暗示。

“我一辈子都在艰苦战斗，”菲奥莉娜在克鲁兹介绍她后说道。“我一点都不怕艰苦的战斗。”

现年61岁的菲奥莉娜今年2月退选，并在一个月后宣布支持克鲁兹。她一直都猛烈抨击民主党总统参选人希拉里。（完）